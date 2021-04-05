Утром 5 апреля на городских маршрутах наблюдалось существенное уменьшение количества частного общественного транспорта. В городском совете состоялось совещание по урегулированию пассажирских перевозок в часы, определенные региональной и городской комиссей ТЭБ и ЧС. Было принято решение временно ввести курсирование коммунального транспорта по «коротким» маршрутами, чтобы обеспечить подвоз николаевцев к основным транспортным магистралям.

Сегодня, 5 апреля, во время вечерней «рабочей» перевозки, изменится маршрут автобусов:

маршрут №91 будет курсировать с Корабельного района к междугородному автовокзала;

маршрут №91 будет курсировать с Корабельного района к междугородному автовокзала; маршрут №81 — с Ракетного урочища до улицы Садовой;

маршрут №81 — с Ракетного урочища до улицы Садовой; маршрут №51 — с Терновки до Пушкинского кольца.

Движение трамваев будет происходить по привычным маршрутам. С завтрашнего дня на линии выйдут дополнительные единицы электротранспорта. В целом количество трамваев на маршрутах будет составлять 46 единиц, троллейбусов — 48 единиц.

Кроме того, принято решение дополнительно выпустить троллейбусы на «короткие» маршруты:

от Пушкинского кольца в Терновской развилки;

от Пушкинского кольца в Терновской развилки; от междугородного автовокзала до Центрального стадиона.

На дополнительном подвижном составе будут информационные указатели.

Городской коммунальный транспорт будет работать в усиленном режиме, чтобы максимально сократить неудобства для граждан во время усиленного карантина.