Сегодня Понедельник, 5 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

landivan 600x400 - Главный приз национального конкурса

Главный приз национального конкурса «DOCU/УКРАИНА» получила картина «Земля Ивана» Андрея Лисецкого

chempion 600x400 - Николаевский школьник завоевал 3 медали на Чемпионате Украины по бразильскому джиу-джитсу

Николаевский школьник завоевал 3 медали на Чемпионате Украины по бразильскому джиу-джитсу

zorya 600x400 -

«Зоря» — «Машпроект» передал городу в коммунальную собственность непрофильные объекты

vakcina 600x400 - Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми

Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » Городской коммунальный транспорт будет работать в усиленном режиме

Городской коммунальный транспорт будет работать в усиленном режиме

trollejbus - Городской коммунальный транспорт будет работать в усиленном режиме
0

Утром 5 апреля на городских маршрутах наблюдалось существенное уменьшение количества частного общественного транспорта. В городском совете состоялось совещание по урегулированию пассажирских перевозок в часы, определенные региональной и городской комиссей ТЭБ и ЧС. Было принято решение временно ввести курсирование коммунального транспорта по «коротким» маршрутами, чтобы обеспечить подвоз николаевцев к основным транспортным магистралям.

Сегодня, 5 апреля, во время вечерней «рабочей» перевозки, изменится маршрут автобусов:

  • маршрут №91 будет курсировать с Корабельного района к междугородному автовокзала;
  • маршрут №81 — с Ракетного урочища до улицы Садовой;
  • маршрут №51 — с Терновки до Пушкинского кольца.

Движение трамваев будет происходить по привычным маршрутам. С завтрашнего дня на линии выйдут дополнительные единицы электротранспорта. В целом количество трамваев на маршрутах будет составлять 46 единиц, троллейбусов — 48 единиц.

Кроме того, принято решение дополнительно выпустить троллейбусы на «короткие» маршруты:

  • от Пушкинского кольца в Терновской развилки;
  • от междугородного автовокзала до Центрального стадиона.

На дополнительном подвижном составе будут информационные указатели.

Городской коммунальный транспорт будет работать в усиленном режиме, чтобы максимально сократить неудобства для граждан во время усиленного карантина.

Spread the love
  • 127
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post На Николаевщине за убийство несовершеннолетнего парня полицейские задержали ранее судимого местного жителя
Next post Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки

passport 6012613 1280 600x400 - Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» - Владимир Зеленский

Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» — Владимир Зеленский

2020 06 02 diya 600x400 - В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий