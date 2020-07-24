В четверг, 23 июля, на сессии Николаевского городского совете депутаты утвердили Программу обращения с кошками и собаками и регулирования численности бездомных животных гуманными методами в городе Николаеве на 2020-2024 годы.
Ранее на рассмотрение депутатского корпуса были вынесено 3 документа, но ни один из них не набрал достаточного количества голосов. Одна из программ была разработана, а позже доработана департаментом ЖКХ. В ней было уменьшено финансирование (в частности, на строительство площадок для выгула собак, установку солнечных батарей, количество стерилизаций животных в 2020 году).
Депутатам представили проект с изменениями. Как сообщила депутат Лариса Веселовская, размер финансирования уменьшен на 13 млн грн. Изначально было 61 млн грн, на сегодня оставили чуть больше 47 млн грн.
Именно за этот вариант программы проголосовали 33 депутата.