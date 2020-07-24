В четверг, 23 июля, на сессии Николаевского городского совете депутаты утвердили Программу обращения с кошками и собаками и регулирования численности бездомных животных гуманными методами в городе Николаеве на 2020-2024 годы.

Ранее на рассмотрение депутатского корпуса были вынесено 3 документа, но ни один из них не набрал достаточного количества голосов. Одна из программ была разработана, а позже доработана департаментом ЖКХ. В ней было уменьшено финансирование (в частности, на строительство площадок для выгула собак, установку солнечных батарей, количество стерилизаций животных в 2020 году).

Депутатам представили проект с изменениями. Как сообщила депутат Лариса Веселовская, размер финансирования уменьшен на 13 млн грн. Изначально было 61 млн грн, на сегодня оставили чуть больше 47 млн ​​грн.

Именно за этот вариант программы проголосовали 33 депутата.