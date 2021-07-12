Департамент жилищно-коммунального хозяйства при Николаевском городском совете продолжает борьбу с амброзией, которая традиционно в период с конца июля по октябрь терроризирует горожан-аллергиков.

Для максимального эффекта озеленители используют средство «Амбростоп», что является безопасным для окружающей среды и смертельным для карантинного растения.

фото ДЖКХ

Пока подрядчик обрабатывает первоочередные объекты, горожан призывают также присоединиться к борьбе и сообщать о местах массового роста амброзии, позвонив на городской «Колл-центр 1588» или через сайт по ссылке: https://callcenter.mkrada.gov.ua.

Все сообщения фиксируются оператором и передаются на отработку.