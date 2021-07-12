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Главная страница » Blog » Зоосад » Горожан призывают присоединиться к борьбе с аброзией

Горожан призывают присоединиться к борьбе с аброзией

ambrozija 2 - Горожан призывают присоединиться к борьбе с аброзией
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства при Николаевском городском совете продолжает борьбу с амброзией, которая традиционно в период с конца июля по октябрь терроризирует горожан-аллергиков.

Для максимального эффекта озеленители используют средство «Амбростоп», что является безопасным для окружающей среды и смертельным для карантинного растения.

ambrozija 1 1024x768 - Горожан призывают присоединиться к борьбе с аброзией
фото ДЖКХ

Пока подрядчик обрабатывает первоочередные объекты, горожан призывают также присоединиться к борьбе и сообщать о местах массового роста амброзии, позвонив на городской «Колл-центр 1588» или через сайт по ссылке: https://callcenter.mkrada.gov.ua.

Все сообщения фиксируются оператором и передаются на отработку.

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