Пленарное заседание 57 сессии горсовета началось с рассмотрения программы «Развитие электронного управления». Программа предусматривает покупку 147 сверхсовременных камер видеонаблюдения, которые могут распознавать автомобильные номера и лица. Именно эта программа уже не впервые стала камнем преткновения депутатов. Потратив несколько часов на ее обсуждение, избранники так и не смогли прийти к согласию.

А вот обращение к Президенту и Верховной Раде относительно компенсаций из госбюджета расходов на отопление поддержали без лишних вопросов (от обращения зависит судьба отопительного сезона в Николаеве). Это решение, в общем-то , стало единственным принятым на пленарном заседании.

После нескольких попыток внести изменения в регламент, стало ясно, что работы не будет. До земельных вопросов, собственно ради которых и собирались депутаты, дело опять не дошло. Александр Сенкевич объявил перерыв в сессии.

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