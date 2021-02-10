Государственные инспекторы управления по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области в течение 2020 года осуществили 887 проверок по вопросам соблюдения требований земельного законодательства пользователями и владельцами земельных участков в разных районах Николаевской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проведенных проверок выявлено 597 нарушений земельного законодательства, совершенных на землях общей площадью 43 337,9541 га. Из них государственные инспекторы установили 453 факта самовольного занятия земельного участка общей площадью 40 489,0781 га; зафиксировали 10 фактов использования земель площадью 368,1198 га не по целевому назначению. За указанный период выявлено 64 случая уничтожение межевых знаков земельных участков площадью 1 760,7211 га; 41 случай отклонения от утвержденных проектов землеустройства на земельных участках площадью 632,1508 га; 11 случаев порчи и загрязнения сельскохозяйственных и других земель, а также непринятие мер по борьбе с сорняками на землях площадью 1,3311 га и 2 случая снятия и перенесения грунтового покрова земельных участков без специального разрешения площадью 4,5 га.

По результатам проведенных проверок составлено 457 протоколов об административном правонарушении, вынесено 435 постановлений о наложении административных взысканий на сумму 88 281грн и выдано 458 предписаний по устранению нарушений.

Учитывая выявленные нарушения, государственные инспекторы насчитали ущерб, причиненный в результате самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия плодородного слоя почвы без специального разрешения, на общую сумму 5,187 млн гривен. В течение года в добровольном порядке оплачено 1,826 млн гривен.