Сегодня Пятница, 12 июня, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

Говорить о восстановлении позитивной динамики рынка труда еще рано
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Капацина считает распространение слухов о «распиле» завода «Океан» информационной войной

Капацина считает распространение слухов о «распиле» завода «Океан» информационной войной

У жены Президента Украины диагностировали коронавирус

У жены Президента Украины диагностировали коронавирус

Говорить о восстановлении позитивной динамики рынка труда еще рано

Говорить о восстановлении позитивной динамики рынка труда еще рано

В субботу центр Николаева останется без воды

В субботу центр Николаева останется без воды

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » Говорить о восстановлении позитивной динамики рынка труда еще рано

Говорить о восстановлении позитивной динамики рынка труда еще рано

Говорить о восстановлении позитивной динамики рынка труда еще рано
0

В течение мая 2020 к услугам Николаевского областного центра занятости обратилось 3154 человека, что примерно на уровне прошлого года. В то же время в некоторых районах есть существенный рост пользователей услуг бюро трудоустройства. В частности это Вознесенский, Первомайский, Кривоозерский, Баштанский, Новоодесский районы и город Николаев. Об этом сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

Статус безработного в течение мая 2020 получили 2480 человек. Это почти на 50% больше чем в мае 2019 года, но на 68% меньше, чем в апреле 2020.

Укрзализныця приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение

«Так, в мае мы зарегистрировали значительно меньше безработных, чем в апреле текущего года, но говорить о восстановлении производительности рынка труда еще рано, на него продолжают влиять карантинные мероприятия, связанные с предупреждением пандемии. Работодатели подают меньше вакансий и соответственно меньше берут на работу безработных», — отметил руководитель Николаевского областного центра занятости.

Распространение COVID-19 по регионам Украины

Количество зарегистрированных вакансий в мае составило 1693 единицы, что вдвое меньше, чем в мае прошлого года (3328 вакансий) и на 520 вакансий или на 23,5% меньше, чем в апреле текущего года.

По данным Николаевской областной службы занятости, больше всего вакансий было в сфере сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, перерабатывающей промышленности, транспорта, в здравоохранении и сфере социальной защиты.

Spread the love
  • 79
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В субботу центр Николаева останется без воды
Next post У жены Президента Украины диагностировали коронавирус

Григорий Ноздрев

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации