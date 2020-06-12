В течение мая 2020 к услугам Николаевского областного центра занятости обратилось 3154 человека, что примерно на уровне прошлого года. В то же время в некоторых районах есть существенный рост пользователей услуг бюро трудоустройства. В частности это Вознесенский, Первомайский, Кривоозерский, Баштанский, Новоодесский районы и город Николаев. Об этом сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

Статус безработного в течение мая 2020 получили 2480 человек. Это почти на 50% больше чем в мае 2019 года, но на 68% меньше, чем в апреле 2020.

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«Так, в мае мы зарегистрировали значительно меньше безработных, чем в апреле текущего года, но говорить о восстановлении производительности рынка труда еще рано, на него продолжают влиять карантинные мероприятия, связанные с предупреждением пандемии. Работодатели подают меньше вакансий и соответственно меньше берут на работу безработных», — отметил руководитель Николаевского областного центра занятости.

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Количество зарегистрированных вакансий в мае составило 1693 единицы, что вдвое меньше, чем в мае прошлого года (3328 вакансий) и на 520 вакансий или на 23,5% меньше, чем в апреле текущего года.

По данным Николаевской областной службы занятости, больше всего вакансий было в сфере сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, перерабатывающей промышленности, транспорта, в здравоохранении и сфере социальной защиты.