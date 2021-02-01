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ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»
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ГП «Зоря» – «Машпроект» отгрузило ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» первый газотурбинный двигатель мощностью 25МВт из партии оборудования, поступившей на предприятие для прохождения капитального ремонта по контракту, который был заключен в июле 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Двигатель ДН80 продолжит свою работу на компрессорной станции «Гребенковская» (Полтавская область). По условиям контракта предприятие не только выполняет капитальный ремонт, но и продлевает ресурс двигателей на 20 тыс. часов.

Для ГТС Украины стабильная работа КС «Гребенковская» имеет стратегическое значение, поскольку через нее транспортируется голубое топливо для потребителей Украины и Европы.

Сейчас завершаются ремонты еще двух ГТД мощностью 25МВт для компрессорных станций «Ромненская» и «Гребенковская». Всего по контракту предприятие отремонтирует и продлит ресурс 5-ти газотурбинных двигателей ДН80.

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Людмила Александрова

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