Полицейские расследуют факт пытки жительницы Очакова ее мужем — гражданином Бельгии. Долгое время мужчина применял к ней физическую силу и унижал.

Супружеская жизнь с иностранцем изначально была для женщины не безопасной. Мужчина заставлял жену выполнять его требования против ее воли, применяя физическое и психологическое насилие. На почве ревности обидчик бил и унижал женщину.

Жительница Николаева рассказала, как муж много лет издевался над ней и дочерью

Не в силах терпеть издевательства, потерпевшая, в конце концов, забрала ребенка и убежала от своего обидчика. Более трех лет женщина не контактировала с ним. Но несмотря на это время, у следственных органов хватило доказательств, чтобы объявить обидчику о подозрении в преступлении.

По ч. 1 ст. 127 УК Украины «Пытки», бельгийцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

комментарий начальника ГУНП в Николаевской области Сергея Шайхета

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