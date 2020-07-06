На днях, город Массачусетс признал полиаморные отношения частью нового закона о партнерстве, пишет CNN.

Для тех, кто не в курсе, википедия объясняет, что полиамо́рия — одна из форм согласованной немоногамии, система этических взглядов на любовь, допускающая возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно, с согласия и одобрения всех участников этих отношений.

Отныне город Сомервилль, что в штате Массачусетс, признает полиаморные отношения. Произошло это после того, как местный городской совет проголосовал за новый указ о внутреннем партнерстве. Член совета Лэнс Дэвис, который поддержал постановление, считает, что это первое постановление такого рода в стране.

По словам Дэвиса, цель этого революционного постановления о партнерстве с семьей, помочь жителям, которые не состоят в браке, свободно и легально посещать своих партнеров, больных коронавирусом.

По словам местных депутатов, это первое внутригосударственное партнерское соглашение, означающее, что теперь город Сомервилль поддержал близлежащие Бостон и Кембридж, которые уже имеют такие постановления. К слову, быть впереди «планеты всей», этому штату не в новинку. В свое время, Массачусетс стал первым штатом США, узаконившим однополые браки в 2004 году.

Все отзывы, которые получил орган местного самоуправления после принятия этого постановления, были исключительно положительными. Ведь, как считают, тамошние депутаты, люди живут в полиаморных отношениях испокон века. Не считаясь с этой ситуацией, до сих пор законы отрицали существование такой формы семьи, и это было неправильным. Как надеются в Сомервилли, в скором времени и другие города США, а может и мира, последуют их примеру.