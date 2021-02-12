В рамках проведения честной и прозрачной кадровой политики, с целью создания сервисной службы на принципах профессиональности, Главное управление ГНС в Николаевской области приглашает на работу лица, которые имеют соответствующую квалификацию и образование, пополнить ряды налоговой службы Николаевщины. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Принятие работников в Главное управление ГНС в Николаевской области осуществляется в соответствии с Кодексом законов о труде Украины и Закона Украины «О государственной службе» и путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, который заключается на основании Типичного контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой распираторной болезни COVID — 19, вызванной коронавирусом SAKS — Cov — 2, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2020 года № 290.

В отборе на период карантина могут принять участие граждане Украины с образованием не ниже: магистра — для должностей категории «Б», бакалавра, младшего бакалавра — для должностей категории «В», соответствующего профессионального направления (экономического, юридического, технического или гуманитарного), которые свободно владеют государственным языком, а также нормами действующего законодательства Украины.

Детальнее ознакомиться с информацией о конкурсных отборах на занимание вакантных должностей в Главном управлении ГНС в Николаевской области можно на Портале вакансий, по ссылке: https://career.gov.ua/.