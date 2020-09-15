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Губернатор Николаевской области Стадник заболел COVID-19

Губернатор Николаевской области Стадник заболел COVID-19
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Председатель Николаевской областной администрации Александр Стадник заболел COVID-19. Об этом чиновник сам сообщил на своей странице в Facebook.

Накануне у николаевского губернатора ухудшилось самочувствие, он сдал тест и исследование показало положительный результат.

2020 09 15 stadnik1 - Губернатор Николаевской области Стадник заболел COVID-19
Фото: страница Александра Стадника в Facebook

Уважаемая общественность! Я всегда говорил о своей открытости к вам, поэтому и сейчас считаю нужным поделиться с вами грустной новостью. Только что получил результат исследования на COVID-19. К сожалению он оказался положительным. Высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу. Дорогие мои, еще раз обращаюсь с просьбой беречь себя и свои близких. Будьте сознательны, следуйте советам врачей и специалистов. При первых признаках заболевания обращайтесь к врачам, — написал Александр Стадник.

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