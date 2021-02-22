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Главная страница » Blog » Спорт » Харлан получила награду от FIE за первое место в мировом рейтинге в сезоне 2019/2020

Харлан получила награду от FIE за первое место в мировом рейтинге в сезоне 2019/2020

Харлан получила награду от FIE за первое место в мировом рейтинге в сезоне 2019/2020
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Николаевскую саблистку Ольгу Харлан наградили знаком отличия от Международной федерации фехтования (FIE) по окончании сезона-2019/2020 на первой строчке мирового рейтинга, сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

Награждение фехтовальщицы проводил президент Федерации фехтования Украины и министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

О том, что Харлан получила награду FIE, было известно еще в декабре прошлого года, однако из-за пандемии COVID-19 вручения награды постоянно переносилось. В конце медаль направили в Федерацию фехтования Украины, чтобы торжественно передать ее Ольге на Родине.

Николаевская спортсменка Алина Полозюк — сильнейшая рапиристка Украины

Отметим, что украинская саблистка уже пять раз в карьере заканчивала соревновательный сезон как лидер мирового табеля о рангах. На этот раз Харлан получила награду за ряд успешных выступлений на международной арене, а именно — за бронзу на этапе Кубка мира во французском Орлеане, золото на аналогичных соревнованиях в Солт-Лейк-Сити, США и золота на Гран-при Монреаля в Канаде.

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Татьяна Корбун

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