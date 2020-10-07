Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве задержали военнослужащего Херсонского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы во время сбыта наркотических веществ. Об этом сообщили в ТУ ГБР, расположенного в городе Николаеве.

По предварительной информации, военнослужащий Госпогранслужбы находясь в городе Николаеве систематически продавал наркотическое вещество (каннабис) местным жителям.

Следователи ГБР задержали военнослужащего после очередного сбыта наркотического вещества весом 8 граммов в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном повторно (ч. 2 ст. 307 УК Украины), а также об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Кроме того, во время проведения обысков по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты расфасованные пакеты с веществом растительного происхождения и боевые патроны, которые возможно были ввезены с территории проведения Операции объединенных сил.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.