НАБУ и САП завершили расследование факта злоупотреблений при обустройстве военного полигона «Широкий лан», в результате которых государству нанесен ущерб более чем на 37 млн ​​гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

2 ноября 2020 года пяти подозреваемым и их защитникам были открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Среди подозреваемых:

начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в составе Минобороны *

начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в составе Минобороны * начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ *

начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ * начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ *

начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ * бенефициар ООО

бенефициар ООО директор ООО

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что должностные лица Минобороны в сговоре с представителями ООО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря «Широкий лан». Таким образом, что ООО получило от Министерства обороны Украины более 37 млн ​​гривен за работы, которые фактически не выполнило. Сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами.

30 июля 2020 года детективы НАБУ разоблачили пятерых человек и сообщили им о подозрении.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с ноября 2019 года после передачи дела из Государственного бюро расследований.

* должности на момент совершения преступления.

Ранее сообщалось, что на обустройстве военного полигона «Широкий Лан» бывшие чиновники украли 37 млн ​​гривен