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Главная страница » Blog » Главная » И снова антирекорд: в Украине за сутки коронавирусом заболели почти полторы тысячи человек

И снова антирекорд: в Украине за сутки коронавирусом заболели почти полторы тысячи человек

И снова антирекорд: в Украине за сутки коронавирусом заболели почти полторы тысячи человек
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В Украине зафиксировано 1453 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 — это антирекорд по количеству новых больных в сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В целом 7 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 78 261 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1852 летальные, 43055 пациентов выздоровели. Всего проведено 1135051 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 531 пациент.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2932 случая;

Волынская область — 4162 случая;

Днепропетровская область — 1508 случаев;

Донецкая область — 945 случаев;

Житомирская область — 2064 случая;

Закарпатская область — 5615 случаев;

Запорожская область — 895 случаев;

Ивано-Франковская область — 5426 случаев;

Кировоградская область — 714 случаев;

г. Киев — 9178 случаев;

Киевская область — 4058 случаев;

Львовская область — 10 572 случая;

Луганская область — 146 случаев;

Николаевская область — 682 случая;

Одесская область — 3904 случая;

Полтавская область — 489 случаев;

Ровенская область — 6638 случаев;

Сумская область — 636 случаев;

Тернопольская область — 3212 случаев;

Харьковская область — 4527 случаев;

Херсонская область — 255 случаев;

Хмельницкая область — 1286 случаев;

Черновицкая область — 6477 случаев;

Черкасская область — 975 случаев;

Черниговская область — 965 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 августа 2020 в Центр поступило 1774 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 132 951 сообщения о подозрении на COVID-19.

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Елена Кораб

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