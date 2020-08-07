В Украине зафиксировано 1453 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 — это антирекорд по количеству новых больных в сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
В целом 7 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 78 261 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1852 летальные, 43055 пациентов выздоровели. Всего проведено 1135051 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 531 пациент.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 2932 случая;
Волынская область — 4162 случая;
Днепропетровская область — 1508 случаев;
Донецкая область — 945 случаев;
Житомирская область — 2064 случая;
Закарпатская область — 5615 случаев;
Запорожская область — 895 случаев;
Ивано-Франковская область — 5426 случаев;
Кировоградская область — 714 случаев;
г. Киев — 9178 случаев;
Киевская область — 4058 случаев;
Львовская область — 10 572 случая;
Луганская область — 146 случаев;
Николаевская область — 682 случая;
Одесская область — 3904 случая;
Полтавская область — 489 случаев;
Ровенская область — 6638 случаев;
Сумская область — 636 случаев;
Тернопольская область — 3212 случаев;
Харьковская область — 4527 случаев;
Херсонская область — 255 случаев;
Хмельницкая область — 1286 случаев;
Черновицкая область — 6477 случаев;
Черкасская область — 975 случаев;
Черниговская область — 965 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 августа 2020 в Центр поступило 1774 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 132 951 сообщения о подозрении на COVID-19.