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Главная страница » Blog » Власть » Имущество города продадут, но по честной цене

Имущество города продадут, но по честной цене

Имущество города продадут, но по честной цене
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Во время ІІ внеочередной сессии городского совета депутаты приняли решение, что позволит продавать коммунальное имущество через аукцион на сайте ProZorro.Продажи. Мэр Александр Сенкевич сказал, что такое решение позволит рационально распоряжаться собственностью города и продавать ее по рыночной цене, а не как это происходило раньше.

Я не против приватизации, я против отдачи коммунальных объектов за копейки. Мы дождались, что законодатель нам передал право продажи коммунального имущества через аукцион на сайте Prozorro. Продажи. А перечень объектов, которые будут продаваться, будет утверждаться сессией, — сказал Александр Сенкевич.

Решение поддержали 37 депутатов.

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Алина Сидорова

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