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Инфляция: НБУ назвал причины

Инфляция: НБУ назвал причины
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Рост потребительских цен в Украине ускорился в конце 2020 года. Это происходило в условиях динамичного восстановления мировой и украинской экономики, пишет РБК-Украина.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, фактическая потребительская инфляция превысила траекторию прогноза, опубликованного в «Инфляционном отчете» за октябрь 2020 года, однако отвечала среднесрочной цели НБУ на уровне 5%, установленной в 2015 году.

«В декабре более динамичное, чем ожидалось, восстановление мировой экономики, дальнейший рост внутреннего потребительского спроса, а также рост цен на энергоносители и отдельные продукты питания формировали проинфляционное давление. Одновременно инфляцию и в дальнейшем сдерживало сужение спроса со стороны населения на отдельные услуги и непродовольственные товары«, — говорится в обзоре.

Цены на обработанные продовольственные товары за год выросли на 5,2%. Непродовольственные товары в целом за год подорожали на 1,6%. Стоимость услуг по итогам года выросла на 6,9%.

Рост административно регулируемых цен по итогам года составил 9,9%. В декабре они продолжили ускоряться.

«В частности, быстрее дорожал природный газ, что привело к уменьшению темпов падения цен на горячую воду и отопление. В то же время цены на алкогольные напитки сравнялись с прошлогодними, поскольку в 2020 году акцизы и минимальные розничные цены для них не повышались«, — говорится в комментарии.

Топливо за год подешевело на 10,5%. Впрочем, в декабре темпы падения цен на топливо в годовом измерении продолжали сокращаться, отметили в НБУ.

В НБУ напомнили, что в течение года инфляция преимущественно находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1. п.п. Низкие темпы роста цен были обусловлены негативным влиянием пандемии коронавируса и карантинных ограничений на экономическую активность и потребление. Падение мировых цен на энергоносители, а также снижение спроса на непервоочередные товары и услуги поддерживали низкий уровень инфляции. Ослабление гривны сказывалось на потребительских ценах с определенным временным лагом.

«Учитывая существенное ослабление инфляционного давления и сокращение деловой активности в течение первой половины года, Национальный банк смягчал монетарную политику, чтобы способствовать восстановлению экономики и одновременно вернуть инфляцию к цели. Учетная ставка была снижена до рекордного уровня в 6%«, — отметили в НБУ.

«НБУ и в дальнейшем будет придерживаться режима инфляционного таргетирования для обеспечения умеренной инфляции на уровне среднесрочной цели 5%«, — говорится в обзоре.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

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Татьяна Корбун

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