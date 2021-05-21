Сегодня Пятница, 21 мая, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

dija budivnictvo 600x400 - В Единой государственной электронной системе в сфере строительства стали доступны новые онлайн-услуги

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства стали доступны новые онлайн-услуги

image.php 2 600x400 - В Николаеве открылась фотовыставка «В объективе - Николаевщина многонациональная»

В Николаеве открылась фотовыставка «В объективе — Николаевщина многонациональная»

3d printing 3758154 1280 600x400 - Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве

Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве

vakcina registracija 600x400 - Все украинцы, которые захотят вакцинироваться против COVID-19, смогут это сделать бесплатно

Все украинцы, которые захотят вакцинироваться против COVID-19, смогут это сделать бесплатно

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Технологии » Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве

Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве

3d printing 3758154 1280 - Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве
0

Инициативные ученики школы №26 мечтают о 3D-пространстве: создание лаборатории 3D-моделирования и организации социального школьного предпринимательства. Коллектив учебного заведения уверен, что комплексное развитие детей в современном мире требует изучения технологий будущего.

В нашей школе есть два кабинета информатики, в одном из них мы хотим обустроить лабораторию по 3D-моделированию. Школьники смогут творить, исследовать, реализовывать свои идеи с помощью технологии объемного печати. Основной целью деятельности лаборатории по 3D-моделированию и робототехнике является развитие познавательного интереса учащихся, формирование навыков моделирования и конструирования, культуры инженерной, изобретательской и научной деятельности. Применение 3D-принтеров в образовании является эффективным решением для привлечения учащихся к обучению, развитию, созданию нового.

Проект направлен на:

  • Развитие воображения и фантазии. Дети видят, как можно реализовать тот или иной проект на практике и визуализировать творческие замыслы. Это даст мощную мотивацию к научной деятельности. Учащиеся смогут усвоить тонкости инженерного искусства, что позволит им с легкостью окунуться в образовательный процесс.
  • Успешное изучение фундаментальных и прикладных дисциплин. С помощью трехмерных изображений можно легко продемонстрировать любые геометрические фигуры, кристаллические решетки и всевозможные элементы для физических установок. Это помогает развить любовь к предметам, которые изучаются.
  • Наглядное знакомство с трехмерной визуализацией и моделированием. Использование 3D-принтера подростками развивает конструктивное мышление. Они воочию начинают видеть, как можно воплощать свои конструкторские идеи в реальность.
  • Совместимость с другими учебными программами. Вы можете проводить печать вспомогательных элементов для соединения с деталями из учебных наборов Lego, конструкторов для старших классов Tetrix и других. Крепкие межпредметные связи в применении на практике. Не будет лучшей возможности применить формулы и изученные правила, чем как на практике и построить конкретное изделие согласно четкому заданию.

Для реализации проекта коллектив школы уже:

  • разработал курс изучения специальных программ для 3D-моделирования,
  • приобрел программное обеспечение, обновил рабочие места учащихся,
  • администрация и учителя, уже готовятся к внедрению курсов по 3D-моделирования и курсу по выбору «Социальное предпринимательство»,
  • оборудовали кабинет информатики (мебель, компьютерная и оргтехника, наборы по робототехнике).

Оборудование лаборатории 3D-моделирования будет использоваться как учениками школы, так и любым из желающих заниматься научно-исследовательской деятельностью, поскольку администрация школы способствует привлечению учащихся в кружки, секции и на факультативы на базе школы.

На базе этой лаборатории в дальнейшем планируется организовать социальное школьное предпринимательство по изготовлению сувениров, информационных табличек, которые можно будет использовать в качестве поощрения для награды призеров школьных или городских конкурсов и соревнований или для помощи детям из малообеспеченных семей и других уязвимых категорий.

Кроме открытия непосредственно лаборатории планируется ввести курс по «Социальному предпринимательству» для учащихся 8-11 классов (250 учеников, что составляет 30% учеников школы) и других учеников, которые проявят к этому желание.

Школе нужны деньги на приобретение 3D-принтера и пластика для 3D печати для доукомплектования лаборатории 3D-моделирования на базе школьного кабинета информатики. Направление работы будет направлено на создание полезных вещей, которые можно использовать в повседневной жизни и можно ввести в массовое производство.

Для реализации проекту школе нужно:

gofunded - Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве
screenshot 2021 05 21 - Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве

ПОДДЕРЖАТЬ

*если после оплаты всех перечисленных товаров и услуг останутся деньги, они пойдут на поддержку уставной деятельности ОО «Центр инновационного образования» Про.Світ «

Spread the love
  • 130
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Все украинцы, которые захотят вакцинироваться против COVID-19, смогут это сделать бесплатно
Next post В Николаеве открылась фотовыставка «В объективе - Николаевщина многонациональная»

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

3d printing 3758154 1280 600x400 - Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве

Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве

2020 06 02 diya 600x400 - Уплата налогов онлайн и подача деклараций в несколько кликов - новые революционные услуги в

Уплата налогов онлайн и подача деклараций в несколько кликов — новые революционные услуги в «Дії»

heart 3689233 1280 600x400 - В Николаеве вводят единую медицинскую информационную систему

В Николаеве вводят единую медицинскую информационную систему