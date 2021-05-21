Инициативные ученики школы №26 мечтают о 3D-пространстве: создание лаборатории 3D-моделирования и организации социального школьного предпринимательства. Коллектив учебного заведения уверен, что комплексное развитие детей в современном мире требует изучения технологий будущего.

В нашей школе есть два кабинета информатики, в одном из них мы хотим обустроить лабораторию по 3D-моделированию. Школьники смогут творить, исследовать, реализовывать свои идеи с помощью технологии объемного печати. Основной целью деятельности лаборатории по 3D-моделированию и робототехнике является развитие познавательного интереса учащихся, формирование навыков моделирования и конструирования, культуры инженерной, изобретательской и научной деятельности. Применение 3D-принтеров в образовании является эффективным решением для привлечения учащихся к обучению, развитию, созданию нового.

Проект направлен на:

Развитие воображения и фантазии. Дети видят, как можно реализовать тот или иной проект на практике и визуализировать творческие замыслы. Это даст мощную мотивацию к научной деятельности. Учащиеся смогут усвоить тонкости инженерного искусства, что позволит им с легкостью окунуться в образовательный процесс.

Развитие воображения и фантазии. Дети видят, как можно реализовать тот или иной проект на практике и визуализировать творческие замыслы. Это даст мощную мотивацию к научной деятельности. Учащиеся смогут усвоить тонкости инженерного искусства, что позволит им с легкостью окунуться в образовательный процесс. Успешное изучение фундаментальных и прикладных дисциплин. С помощью трехмерных изображений можно легко продемонстрировать любые геометрические фигуры, кристаллические решетки и всевозможные элементы для физических установок. Это помогает развить любовь к предметам, которые изучаются.

Успешное изучение фундаментальных и прикладных дисциплин. С помощью трехмерных изображений можно легко продемонстрировать любые геометрические фигуры, кристаллические решетки и всевозможные элементы для физических установок. Это помогает развить любовь к предметам, которые изучаются. Наглядное знакомство с трехмерной визуализацией и моделированием. Использование 3D-принтера подростками развивает конструктивное мышление. Они воочию начинают видеть, как можно воплощать свои конструкторские идеи в реальность.

Наглядное знакомство с трехмерной визуализацией и моделированием. Использование 3D-принтера подростками развивает конструктивное мышление. Они воочию начинают видеть, как можно воплощать свои конструкторские идеи в реальность. Совместимость с другими учебными программами. Вы можете проводить печать вспомогательных элементов для соединения с деталями из учебных наборов Lego, конструкторов для старших классов Tetrix и других. Крепкие межпредметные связи в применении на практике. Не будет лучшей возможности применить формулы и изученные правила, чем как на практике и построить конкретное изделие согласно четкому заданию.

Для реализации проекта коллектив школы уже:

разработал курс изучения специальных программ для 3D-моделирования,

разработал курс изучения специальных программ для 3D-моделирования, приобрел программное обеспечение, обновил рабочие места учащихся,

приобрел программное обеспечение, обновил рабочие места учащихся, администрация и учителя, уже готовятся к внедрению курсов по 3D-моделирования и курсу по выбору «Социальное предпринимательство»,

администрация и учителя, уже готовятся к внедрению курсов по 3D-моделирования и курсу по выбору «Социальное предпринимательство», оборудовали кабинет информатики (мебель, компьютерная и оргтехника, наборы по робототехнике).

Оборудование лаборатории 3D-моделирования будет использоваться как учениками школы, так и любым из желающих заниматься научно-исследовательской деятельностью, поскольку администрация школы способствует привлечению учащихся в кружки, секции и на факультативы на базе школы.

На базе этой лаборатории в дальнейшем планируется организовать социальное школьное предпринимательство по изготовлению сувениров, информационных табличек, которые можно будет использовать в качестве поощрения для награды призеров школьных или городских конкурсов и соревнований или для помощи детям из малообеспеченных семей и других уязвимых категорий.

Кроме открытия непосредственно лаборатории планируется ввести курс по «Социальному предпринимательству» для учащихся 8-11 классов (250 учеников, что составляет 30% учеников школы) и других учеников, которые проявят к этому желание.

Школе нужны деньги на приобретение 3D-принтера и пластика для 3D печати для доукомплектования лаборатории 3D-моделирования на базе школьного кабинета информатики. Направление работы будет направлено на создание полезных вещей, которые можно использовать в повседневной жизни и можно ввести в массовое производство.

Для реализации проекту школе нужно:

ПОДДЕРЖАТЬ

*если после оплаты всех перечисленных товаров и услуг останутся деньги, они пойдут на поддержку уставной деятельности ОО «Центр инновационного образования» Про.Світ «