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Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами
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КУ «Агентство развития Николаева» начало работу над проектом, который предусматривает создание инновационного туристического пешеходного гида с информацией о Николаеве и интересных достопримечательностях города. Об этом сообщают в пресс-службе учреждения.

Оцифрованные акварели николаевского музея оказались эскизами известных картин

В рамках проекта в городе появятся информационные таблички с QR-кодами и NFC-чипами на 15 самых популярных туристических локациях Николаева, просканировав которые, можно узнать подробную информацию об объекте, его истории и интересные факты. На табличках будет размещен текст на двух языках — украинском и английском. Также для людей со слабым зрением информация об объекте будет записана в формате аудиогида и продублирована шрифтом Брайля.

Дизайн всех табличек будет иметь элементы единого стиля бренда «Николаев — город на волне».

Благодаря этому проекту жители Николаева и гости города могут глубже изучить историю города без помощи экскурсоводов и переводчиков. Подобную практику используют во многих странах. Это делает процесс изучения города гораздо проще и интереснее.

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Алина Сидорова

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