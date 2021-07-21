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Интернет в отдаленных селах появится до конца 2022 года, — Минцифры

vyshka - Интернет в отдаленных селах появится до конца 2022 года, - Минцифры
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Более 6 тысяч образовательных, медицинских и культурных учреждений, центров админуслуг и органов местного самоуправления, расположенных в сельской местности, будут подключены к интернету. В частности, уже к концу 2022 года доступ к всемирной сети станет возможным для 15 000 украинских сел. Об этом в ходе заседания Совета безбарьерности заявил заместитель Министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест, предает Николаевская ОГА.

По информации Минцифры, пока 23% граждан Украины, проживающих в селах и поселках, не имеют доступа к интернету из-за отсутствия операторов скоростной фиксированной связи. Это создает барьеры не только для общения, но и в доступе к цифровым услугам, дистанционной работе, образовании и т.д.

В рамках проекта Министерства цифровой трансформации Украины «Доступ к интернету в украинских селах» до конца 2021 года доступ к скоростному интернету получат более 1 млн украинских граждан, проживающих в сельской местности.

Были уже выделены и распределены средства на местные общины. На этой неделе мы ожидаем, что благодаря нашим коллегам из Министерства финансов деньги поступят на счета местных общин и, соответственно, уже начнутся тендеры на подключение к интернету в селах социальных объектов, больниц, школ и т.д., — сообщил Александр Шелест.

В 2021 году на реализацию проекта выделено 500 млн гривен. На следующий год, по подсчетам Минцифры, необходимое финансирование составляет 950 млн гривен.

Проект «Доступ к интернету в украинских селах» — это один из 7 флагманских проектов, вошедших в План мероприятий по реализации Национальной стратегии безбарьерности в Украине, разработанной в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской. Всего План мероприятий включает более 250 инициатив, которые были наработаны 15 министерствами.

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Алина Сидорова

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