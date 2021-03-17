Сегодня Среда, 17 марта, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

image 600x400 - Новоодесский аграрный лицей приобрел трактор для подготовки будущих специалистов

Новоодесский аграрный лицей приобрел трактор для подготовки будущих специалистов

mws1 600x400 - В Украине создадут систему аэромедицинской эвакуации

В Украине создадут систему аэромедицинской эвакуации

office 600x400 - В Украине появятся центры креативной экономики

В Украине появятся центры креативной экономики

habar diplom 1 600x400 - Диплом без обучения в университете - полицейские задержали взяточника

Диплом без обучения в университете — полицейские задержали взяточника

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Минздрав » Интервал между прививками вакциной CoviShield увеличен до 90 дней

Интервал между прививками вакциной CoviShield увеличен до 90 дней

vakcinacija doktor - Интервал между прививками вакциной CoviShield увеличен до 90 дней
0

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав, руководствуясь рекомендациями Национальной технической группы экспертов, увеличил интервал между прививками CoviShield с 28 дней до 90. Данное сообщение опубликовали на сайте Николаевской облгосадминистрации.

Политика введения как можно большего количества первых доз и отсрочки введения второй дозы вакцины против COVID-19 до 12 недель также избрана правительством Великобритании. Кроме того, министерствам Канады, Германии, Франции рекомендуется интервал в 12 недель между первой и второй дозой прививок.

Учитывая позицию экспертов и результаты международных исследований, оперативный штаб Минздрава решил, что для достижения максимального уровня иммунной защиты при прививке вакциной от Oxford / AstraZeneca целесообразно увеличить начальный интервал между дозами. Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель, — отметил Виктор Ляшко.
Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Экологический парадокс с психологическим подтекстом
Next post Не доглядели - в пруду нашли тело малыша

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

dsc 3089 600x400 - Рекультивация шламового поля – в действии

Рекультивация шламового поля – в действии

dia covid zapis 600x400 - Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении

Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении «Дія»: как это работает

ukraine now 600x400 - Украина получила официальное интернет-представительство

Украина получила официальное интернет-представительство