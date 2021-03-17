Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав, руководствуясь рекомендациями Национальной технической группы экспертов, увеличил интервал между прививками CoviShield с 28 дней до 90. Данное сообщение опубликовали на сайте Николаевской облгосадминистрации.

Политика введения как можно большего количества первых доз и отсрочки введения второй дозы вакцины против COVID-19 до 12 недель также избрана правительством Великобритании. Кроме того, министерствам Канады, Германии, Франции рекомендуется интервал в 12 недель между первой и второй дозой прививок.

Учитывая позицию экспертов и результаты международных исследований, оперативный штаб Минздрава решил, что для достижения максимального уровня иммунной защиты при прививке вакциной от Oxford / AstraZeneca целесообразно увеличить начальный интервал между дозами. Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель, — отметил Виктор Ляшко.