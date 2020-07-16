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Главная страница » Blog » Криминал » Искал родственницу, а нашел приключения: в Баштанском районе задержали вора

Искал родственницу, а нашел приключения: в Баштанском районе задержали вора

Искал родственницу, а нашел приключения: в Баштанском районе задержали вора
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О приключениях вора рассказали в Главном управлении Нацполиции.

14 июля 57-летний николаевец якобы в поисках своих родственницы отправился на такси в Баштанский район. Женщину он так и не нашел, поэтому собрался возвращаться домой, но вдруг услышал визг щенков в чужом дворе. Злоумышленник проник во двор, и сначала украл двух из шести двухнедельных щенков немецкой овчарки, а затем вернулся на место преступления и забрал остальных.

2020 07 16 kraga 1024x768 - Искал родственницу, а нашел приключения: в Баштанском районе задержали вора

Денег рассчитаться с таксистом у вора не было. Узнав об этом, водитель бросил его в деревне. Тот с похищенными собачками в руках стал просить местных жителей, чтобы они помогли ему вернуться в Николаев. Когда селяне узнали откуда у него собаки и стали требовать их вернуть, злоумышленник отдал щенков и скрылся. По дороге влез через забор в еще один двор, откуда угнал мопед.

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Об угоне владелец транспортного средства заявил в полицию. Правоохранители с помощью местного населения за несколько часов разыскали беглеца в соседнем селе, куда он успел добраться. Мопед изъяли и вернули законному владельцу. Щенков также отдали хозяину.

Вора суд отправил под домашний арест.

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Алина Сидорова

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