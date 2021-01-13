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Исполком Николаевского городского совета просит Кабинет Министров Украины отменить дополнительные карантинные ограничения

Исполком Николаевского городского совета просит Кабинет Министров Украины отменить дополнительные карантинные ограничения
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12 января исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение № 1 «О реализации права на труд субъектов хозяйствования на территории города Николаева в условиях карантина».

Решение принято с целью безопасного функционирования города, экономической поддержки малого и среднего бизнеса, уменьшения социальной напряженности и учитывая обращение Общественного Движения «300 Николаевцев».

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Приняв документ, исполком городского совета, в частности, поддержал обеспечение реализации права на труд субъектов хозяйствования, которые проводят деятельность в сферах торгового и бытового обслуживания, общественного питания в период до 25 января 2021, в течение которого Кабинетом Министров Украины введены дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия , при условии неукоснительного соблюдения противоэпидемических мероприятий в организации их деятельности.

Также члены исполкома городского совета обратились в Кабмин с просьбой отменить дополнительные карантинные ограничения, введенные в январе текущего года.

Текст обращения:

ЗВЕРНЕННЯ

членів виконавчого комітету Миколаївської міської ради  до Кабінету Міністрів України щодо скасування додаткових обмежень, передбачених пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
(із змінами), стосовно реалізації права на працю суб’єктів господарювання

Ми, члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради, висловлюємо стурбованість з приводу запровадження локдауну в період з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 року та просимо скасувати пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, далі – Постанова № 1236).

Пунктом 3 Постанови № 1236 передбачено посилення обмежень в період з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 року. Фактично на період локдауну заборонено відвідування усіх закладів освіти, окрім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти; заборонено приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень, замовлень на винос та закладів громадського харчування в аеропортах; заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, в інших закладах розважальної діяльності; приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, окрім купівлі товарів першої необхідності. До того ж, заборонено роботу непродовольчих ринків, закладів культури (театри, кінотеатри, виставки), фітнес-залів, басейнів, заборонено проведення усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.

До виконавчих органів Миколаївської міської ради надходять численні звернення підприємців, працівників ринків, керівників  закладів громадського харчування, в яких викладено зауваження та пропозиції щодо запроваджених карантинних заходів.       

Ми, члени виконавчого комітету, підтримуємо представників малого та середнього бізнесу, вважаємо, що запроваджені Кабінетом Міністрів України заходи є такими, що порушують конституційні права громадян, а саме: право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42 Конституції України); право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43 Конституції України); право на відпочинок для кожного, хто працює (ст. 45 Конституції України); право на соціальний захист (ст. 46 Конституції України); право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (ст. 48 Конституції України).

Крім того, у пункті 3.2 рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 №10-р/2020 зазначено, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.

Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом — актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

Також запроваджені заходи негативно відображаються на економічній ситуації в м. Миколаєві, що у свою чергу призведе до: втрати прибутків підприємцями, які провадять діяльність у сфері громадського харчування чи навіть їх закриття; зростання рівня безробіття; зменшення податкових надходжень до бюджетів тощо.

Зважаючи на численні звернення підприємців, соціальну напруженість, що виникла внаслідок запровадження протиепідемічних обмежень, необхідність збереження робочих місць для населення, а також з метою недопущення негативного впливу на економічну ситуацію в м. Миколаєві, просимо в межах наданих повноважень скасувати додаткові обмеження, передбачені пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами).

 Члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради

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