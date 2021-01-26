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Главная страница » Blog » Происшествия » Итоги жесткого карантина: полицейские зафиксировали 402 нарушения

Итоги жесткого карантина: полицейские зафиксировали 402 нарушения

Итоги жесткого карантина: полицейские зафиксировали 402 нарушения
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В период с 8 по 24 января, когда в Украине действовали жесткие карантинные ограничения, полицейские зафиксировали 402 факта нарушения карантинных норм. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

В итоге правоохранители вынесли 360 постановлений об административных правонарушениях по части 2 статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина) в отношении граждан, которые находились в общественных помещениях или транспорте без средств индивидуальной защиты , в частности респираторов или защитных масок.

Также, относительно перевозчиков, которые в общественном транспорте осуществляли перевозку пассажиров с превышением количества и владельцев развлекательных заведений, магазинов, рынков, которые нарушали ограничительные противоэпидемические мероприятия, составлено 42 протокола по части 1 статьи 44-3 КУАП (нарушение правил карантина).

Все административные материалы направлены в суд для принятия соответствующего решения.

Как известно, с 8 по 25 января 2021 года на территории Украины действовали дополнительные ограничительные противоэпидемические ограничения, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Украины № 1236 от 09.12.2021.
В течение указанного периода правоохранители осуществляли мероприятия по контролю за соблюдением гражданами, а также субъектами хозяйствования карантина.

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Алина Сидорова

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