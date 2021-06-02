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Главная страница » Blog » Криминал » Из Николаева пытались вывезти за границу оборудование для военно-транспортных самолетов

Из Николаева пытались вывезти за границу оборудование для военно-транспортных самолетов

1961177663619033030110435 n - Из Николаева пытались вывезти за границу оборудование для военно-транспортных самолетов
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Контрразведчики СБУ в Николаевской пресекли попытку незаконного вывоза за границу оборудования и приборов для военно-транспортных самолетов. Часть продукции дельцы планировали доставить в страны, которые находятся под санкциями Совбеза ООН. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Николаевской области.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний. Она специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Злоумышленники уже собрались нелегально вывозить из Украины оборудование, но правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию.

194619817 1724673873218 n 1024x682 - Из Николаева пытались вывезти за границу оборудование для военно-транспортных самолетов

Следователи СБУ уже сообщили о подозрении одному из участников незаконной схемы по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения других лиц, причастных к сделке.

Документирование проводилось под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры совместно с Государственной таможенной службой Украины.

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Алина Сидорова

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