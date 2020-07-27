Поздно вечером 25 июля в отдел полиции обратилась работница местного приюта и сообщила, что исчезли четверо воспитанников в возрасте от 9 до 12 лет: двое мальчиков и две девочки, которые попарно между собой являются братом и сестрой.

К розыску без вести пропавших детей задействовали весь личный состав Вознесенского отдела полиции. И вскоре правоохранители нашли детей — у одной из автозаправочных станций на окраине райцентра.

Выяснилось, что дети, родители которых лишены родительских прав, не хотели больше находиться в приюте и решили вернуться домой в Казанковский район. Поэтому заранее спланировали свой побег, даже нарисовали карту пути, как добраться от приюта до железнодорожного вокзала. Собравшись после ужина, дети перелезли через забор и сбежали.

Сейчас все четверо детей находятся в приюте, с ними работает психолог.