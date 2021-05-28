Этим летом николаевские дети не смогут посещать школьные лагеря. Соответствующее решение было принято 27 мая городской комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Начальник управления образования Анна Личико аргументировала это тем, что в школьных лагерях для организации досуга обычно устраивают развлекательные программы, экскурсии по городу, посещение музеев, кинотеатров и театров. В апреле этого года Кабмин продлил карантин до 30 июня, а в постановлении главного санврача Украины сказано, что мероприятия в школах могут проводиться в пределах одного класса или одной группы.

Руководители учебных заведений, а также управления образования считают, что в связи с нестабильной эпидемической ситуацией в этом году нецелесообразна работа школьных лагерей, — сказала Анна Лычко.

В итоге комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС согласилась с высказанной позицией.

по информации пресс-службы Николаевского городского совета