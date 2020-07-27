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Главная страница » Blog » Происшествия » Из-за коронавируса КП “Николаевоблтеплоэнерго” и “Николаевводоканал” переходят в режим онлайн-обслуживания

Из-за коронавируса КП «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевводоканал» переходят в режим онлайн-обслуживания

Из-за коронавируса КП «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевводоканал» переходят в режим онлайн-обслуживания
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В связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 по всей территории Украины и непростой эпидситуацией на Николаевщине, в частности, отдел сбыта энергии по работе с физическими лицами (абонентский отдел) ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и абонентский отдел КП «Николаевводоканал» предоставлять консультации в онлайн — режиме.

На «Николаевводоканале» также сообщают, что все обращения граждан будут обработаны дистанционно, а визиты к абонентам отменяются. Прием абонентов по неотложным вопросам, будет осуществляться только по предварительной записи.

Такое решение принято, чтобы в первую очередь обезопасить и потребителей, и работников предприятия от заболевания COVID-19.

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Алина Сидорова

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