В связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 по всей территории Украины и непростой эпидситуацией на Николаевщине, в частности, отдел сбыта энергии по работе с физическими лицами (абонентский отдел) ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и абонентский отдел КП «Николаевводоканал» предоставлять консультации в онлайн — режиме.

На «Николаевводоканале» также сообщают, что все обращения граждан будут обработаны дистанционно, а визиты к абонентам отменяются. Прием абонентов по неотложным вопросам, будет осуществляться только по предварительной записи.

Такое решение принято, чтобы в первую очередь обезопасить и потребителей, и работников предприятия от заболевания COVID-19.