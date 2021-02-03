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Изменения в предоставлении отчетности плательщиками единого налога IV группы

Изменения в предоставлении отчетности плательщиками единого налога IV группы
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Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что 28 декабря 2020 года вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 09.12.2020 №752   «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  финансов Украины от 29 июня 2015 года № 578», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28.12.2020 за №1303/35586 (далее -приказ №752), которым внесены изменения в:

  • форму налоговой декларации плательщика единого налога — физического лица — предпринимателя, утвержденную приказом Министерства финансов Украины от 19.06.2015 № 578, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 07.07.2015 за № 799/27244 (с изменениями);
  • форму налоговой декларации плательщика единого налога четвертой группы, утвержденную приказом Министерства финансов Украины от 19.06.2015 №578, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 07.07.2015 за №799/27244 (с изменениями).

Следует отметить, что приказ №752 выдан с целью реализации положений статьи 298 раздела XIV Налогового кодекса Украины (далее — Кодекс), законов Украины от 19 сентября 2019 года №115 — IX «О внесении изменений в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц», от 19 сентября 2019 года №116 — IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц».

В соответствии с пунктами 2 и 4 приказа №752 налоговые декларации плательщика единого налога — физического лица — предпринимателя и плательщика единого налога четвертой группы подаются по формам, утвержденным приказом №752, за налоговые отчетные периоды 2021 года. Этот приказ вступает в силу с 01 января 2021 года, но не раньше дня его официального опубликования.

Пунктом 46.6 статьи 46 Кодекса определено, что если в результате изменения правил налогообложения изменяются формы налоговой отчетности, к определению новых форм деклараций (расчетов), которые вступают в силу со для составления отчетности за налоговый период, который наступает за налоговым периодом, в котором состоялось иx обнародование, с действующими формами деклараций (расчетов), действующие к такому определению.

Обращаем внимание, что налоговая декларация подается за отчетный период в установленные этим Кодексом сроки контролирующему органу, в котором находится на учете налогоплательщик (пункт 49.1 статьи 49 Кодекса). Согласно пункта 294.1 статьи 294 Кодекса налоговым (отчетным) периодом для плательщиков единого налога четвертой группы является календарный год.

В то же время, с целью недопущения срыва кампании декларирования единого налога четвертой группы в 2021 году и реализации возможности предоставления налоговой отчетности плательщика единого налога четвертой группы в Электронном кабинете по форме, которая утверждена приказом № 752, субъекты хозяйственной деятельности, с целью подтверждения/приобретения статуса плательщика единого налога четвертой группы на 2021 год, могут подать налоговую отчетность по форме, которая утверждена приказом Министерства финансов Украины от 29.06.2015 №578, в срок, определенный подпунктом 298.8.1 пункта 298.8 статьи 298 Кодекса.

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Людмила Александрова

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