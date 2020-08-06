Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает, что в соответствии с Законом Украины от 16 января 2020 года №466 — IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве» изменен порядок начисления и уплаты рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Так, в новой редакции изложен п.п. 252.4.1 п.252.4 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) относительно определения случаев пользования недрами, которые не принадлежат к объектам налогообложения рентной платой как: «не включены в государственный баланс запасов полезных ископаемых полезные ископаемые местного значения и торф, добытые землевладельцами или землепользователями в пределах своих земельных участков для обеспечения собственных потребностей домохозяйств», то есть исключены «пресные подземные воды до 20 метров», которые с 23.05.2020 приобретают статус налогооблагаемых;

Дополнено п.252.8 ст.252 НКУ новым абзацем такого содержания «При осуществлении контролируемых операций в случаях, определенных ст.39 этого кодекса, фактическая цена реализации соответствующего вида товарной продукции горного предприятия – добытого полезного ископаемого (минерального сырья) не может быть меньше цены, определенной по принципу вытянутой руки»;

Измененные ставки за добычу черных металлов, цветных и легированных металлов с 5% на 6,25% и руд железа с 8% на 11% и 12%, если средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 58% FE CFR China, то официально определен мировым информационным агентством Pllats, за налоговый (отчетный) период составляет 70 и меньше или больше долларов США соответственно;

В новой редакции изложен п.252.22 ст.252 НКУ, относительно размера корректирующих коэффициентов, определяющихся в зависимости от вида полезного ископаемого (минерального сырья) и условий его добычи (в т.ч. в случае добычи запасов полезных ископаемых участка недр на основании отчетов по геологическому изучению, которое выполнено плательщиком рентной платы за счет собственных средств, размер коэффициента изменен с 70% на 95% при условии если геологическое изучение выполнено не ранее чем за 5 лет до отчетного налогового периода).

Соответствующие разъяснения предоставлены в письме ГНС Украины от 11.06.2020 №9203/7/99-00-04-03-01-07, размещенном на веб-портале ГНС Украины.

Кроме того, сообщаем, что с 23.05.2020 внесены изменения в ставки по рентной плате за пользование радиочастотным ресурсом Украины (пункт 254.4 ст.254 НКУ), а именно в подпунктах 11 и 12 изменены диапазоны радиочастот; виды радиосвязи дополнены подпунктом 161 «виды радиосвязи (независимо от службы, системы, радиотехнологии, радиоэлектронных средств, облучательных устройств)». Временно, до 31 декабря 2020 года включительно, ставка рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины за виды радиосвязи, предусмотренные подпунктом 161пункта 254.4 ст.254 НКУ, устанавливается в размере 458,30 гривен на месяц за 1 мегагерц полосы радиочастот (подразд. 93 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ).

Также, с 01.07.2020 изменились ставки по рентной плате за специальное использование лесных ресурсов (пункт 256.3 ст.256 НКУ), а именно исключены «разряды» лесных пород, по каждой лесной породе установлена одна ставка, вместо пяти ставок.

Главное управление ГНС в Николаевской области.