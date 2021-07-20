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Главная страница » Blog » Искусство » Известный украинский иллюстратор создал «Постер города» для Николаева, как «города свободы»

Известный украинский иллюстратор создал «Постер города» для Николаева, как «города свободы»

poster1 - Известный украинский иллюстратор создал «Постер города» для Николаева, как «города свободы»
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Известный украинский иллюстратор Сергей Майдуков и House of Europe создали специальный «Постер города» для Николаева.

Презентация плаката и тематической сувенирной открытки прошла в субботу, 17 июля, на Соборной площади у павильона House of Europe.

По словам организаторов, художник никогда не был в Николаеве, однако почувствовал его как город ветра и свободы через знакомых людей, которые родились и живут здесь.

Есть города, в которых во время упоминания, сразу выстраивается конструкция из воспоминаний, выдающихся личностей, типичного течения жизни, привычек, локаций. А есть города, во время разговора о которых, кроме воображаемой точки на карте и абитуриентов фонетики, возникает свободное пространство. Николаев для меня — такой. Я пересмотрел все выдающиеся и знаковые николаевские сооружения, набережные, парки, порты, академии — все хорошее, все незнакомое и — главное — ничего из этого отдельно, на мой приезжий взгляд, не может сформировать целостный образ Николаева.
В универе с нами учился парень из Николаева — Кипер. Что мне в нем нравилось — это немного гордости и физически ощутимое стремление к свободе. Я взял все, от порта до памятников, пока думал над постером, но все казалось немного тяжеловатым и статичным, как для города ветра. Тут я вспомнил о Кипере и понял, что Николаев для меня — это свобода.
P.S. мой дедушка родом из Вознесенска, — говорит Сергей Майдуков о работе над постером.
poster ves - Известный украинский иллюстратор создал «Постер города» для Николаева, как «города свободы»

Все желающие могли получить постер и открытку в подарок во время его презентации или во время концерта украинской группы LATEXFAUNA на церемонии закрытия программы павильона в Николаеве.

Сергей Майдуков — успешный иллюстратор, известный далеко за пределами Украины. Его работы публиковались в The Washington Post, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal, The Financial Times. Среди его клиентов — Google, Adobe corp, McDonalds, Maersk, British Royal Dance Academy, Hyundai, Brussels Airlines и другие. Работы Майдукова были отмечены 3 × 3 Mag, AIGA The Eye on Design и попали в лонг-лист The AOI. С 2015 года проводит регулярные мастер-классы по иллюстрации. Его работы выставлялись в Киеве, Берлине, Гонконге и Париже, а некоторые иллюстрации находятся в Библиотеке Конгресса (США).

по информации Агенства развития Николаева

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Алина Сидорова

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