Сегодня Пятница, 19 февраля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Верховная Рада увеличила штрафы за выжигание лесов, растительности и торфяников

Верховная Рада увеличила штрафы за выжигание лесов, растительности и торфяников

Новый молодежный центр «Inspire» открылся в Николаеве

Новый молодежный центр «Inspire» открылся в Николаеве

Владимир Зеленский: Законопроект об упрощенной растаможке автомобилей на еврономерах — это разумный компромисс

Владимир Зеленский: Законопроект об упрощенной растаможке автомобилей на еврономерах — это разумный компромисс

Экологический налог: Налоговики Николаевщины напомнили, кто должен платить за загрязнение окружающей среды

Экологический налог: Налоговики Николаевщины напомнили, кто должен платить за загрязнение окружающей среды

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » Экологический налог: Налоговики Николаевщины напомнили, кто должен платить за загрязнение окружающей среды

Экологический налог: Налоговики Николаевщины напомнили, кто должен платить за загрязнение окружающей среды

Экологический налог: Налоговики Николаевщины напомнили, кто должен платить за загрязнение окружающей среды
0

Главное управление ГНС в  Николаевской области напоминает, что плательщиками экологического налога являются субъекты хозяйственной деятельности, юридические лица, которые не осуществляют хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, бюджетные учреждения, общественные и другие предприятия, учреждения и организации, постоянные представительства нерезидентов, включая тех, которые выполняют агентские (представительские) функции относительно таких нерезидентов или их основателей, во время осуществления деятельности которых на территории Украины и в пределах ее континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны, осуществляются:

  • выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения;
  • сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты;
  • размещение отходов (кроме размещения отдельных видов (классов) отходов как вторичного сырья, что размещаются на собственных территориях (объектах) субъектов хозяйственной деятельности);
  • образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные);
  • временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особенными условиями лицензии срока.

При этом, обращаем внимание, что в соответствии с п.п. 14.1.223 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины, размещения отходов — это постоянное (окончательное) пребывание или захоронение отходов в специально отведенных для этого местах или объектах (местах размещения отходов, хранилищах, полигонах, комплексах, сооружениях, участках недр и тому подобное), на использование которых получены разрешения уполномоченных органов

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post На Николаевщине налогоплательщики перечислили в местную казну 1,1 миллион гривен рентных платежей
Next post Владимир Зеленский: Законопроект об упрощенной растаможке автомобилей на еврономерах - это разумный компромисс

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении

В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ

Николаевский аэропорт принимает Дію

Николаевский аэропорт принимает Дію