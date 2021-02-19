Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает, что плательщиками экологического налога являются субъекты хозяйственной деятельности, юридические лица, которые не осуществляют хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, бюджетные учреждения, общественные и другие предприятия, учреждения и организации, постоянные представительства нерезидентов, включая тех, которые выполняют агентские (представительские) функции относительно таких нерезидентов или их основателей, во время осуществления деятельности которых на территории Украины и в пределах ее континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны, осуществляются:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения;

сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты;

размещение отходов (кроме размещения отдельных видов (классов) отходов как вторичного сырья, что размещаются на собственных территориях (объектах) субъектов хозяйственной деятельности);

образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные);

временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особенными условиями лицензии срока.

При этом, обращаем внимание, что в соответствии с п.п. 14.1.223 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины, размещения отходов — это постоянное (окончательное) пребывание или захоронение отходов в специально отведенных для этого местах или объектах (местах размещения отходов, хранилищах, полигонах, комплексах, сооружениях, участках недр и тому подобное), на использование которых получены разрешения уполномоченных органов