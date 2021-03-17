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Экологический парадокс с психологическим подтекстом

picture2 obschestvenniki n 379575 p0 - Экологический парадокс с психологическим подтекстом
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«Общественники» не смогли объяснить, как «морально пострадали» от НГЗ на 9 млрд грн

Суд в Николаеве начал рассмотрение скандального иска активистов, которые, ссылаясь на экспертизу психологов, пытаются взыскать в свою пользу сразу 9 млрд грн с Николаевского глиноземного завода

Заводской районный суд города Николаева начал рассмотрение по сути иска общественной организации «Стоп Шлам», которая пытается взыскать с Николаевского глиноземного завода в свою пользу 9,2 млрд грн за моральный ущерб от якобы загрязнения окружающей среды красным шламом — отходами производства завода.

При этом, как ранее уже сообщалось, такую астрономическую сумму общественники обосновывают не экологической экспертизой, а психологической. И пытаются доказать, что гражданам действиями НГЗ был нанесен «моральный ущерб».

Однако, во время первого судебного заседания по рассмотрению иска представители организации «Стоп Шлам» не смогли ответить на самые простые вопросы. Например, каким образом и когда конкретно завод нарушал закон. Вместо этого общественники ограничились общими фразами о «системных нарушениях экологического законодательства».

«Мы так и не смогли услышать каких-либо внятных аргументов от истца, — прокомментировал адвокат Владимир Ващенко, представляющий интересы НГЗ. — Дело в том, что законная хозяйственная деятельность предприятия не может быть причиной «морального ущерба». Ведь при этом отсутствуют все элементы гражданско-правовой ответственности, включая такие как страдания конкретных физических лиц, причинно-следственная связь, да и сама вина».

Выслушав стороны, судья Ирина Боброва объявила перерыв в заседании. Во время следующего заседания, которое состоится 5 апреля, планируется провести допросы двух экспертов.

«Парадокс в том, что исходя из материалов, на которых базируется иск от «Стоп Шлам», суд вынужден пригласить для дачи показаний не экологов, а двух психологов, — отметил Владимир Ващенко. — Именно они, проведя некое «исследование» для этой общественной организации, написали, что почти 1300 гражданам действиями завода нанесен «моральный вред». Учитывая, что эти самые эксперты долгое время скрываются от СМИ и избегают каких-либо комментариев, нам очень хочется услышать от них официальные объяснение о методике такого «уникального» исследования. Особенно, учитывая то, что мы имеем официальную рецензию на их экспертизу, говорящую, что данный документ вообще не соответствует требованиям к экспертным исследованиям».

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Как ранее сообщалось, общественная организация «Стоп шлам» была основана в Николаеве всего за несколько месяцев до подачи коллективного иска к НГЗ на 9,2 млрд грн. С тех пор ее учредители отказываются от комментариев в СМИ, а сами истцы ничего не знают о процессе. В то же время суд проявил невиданную оперативность в аресте имущества завода, рассмотрев заявление ночью. Поэтому материалы гарантировано попали к дежурной судье Ирине Бобровой. Чем была вызвана такая срочность, председатель Заводского суда Сергей Щербина объяснить журналистам не смог. 

Как пишут СМИ, за атакой на Николаевский глиноземный завод может стоять Павел Куфтырев, которого называют «экорейдером». По схожей схеме происходил «наезд» на крупного производителя курятины под ТМ «Гаврилівські курчата», а затем те же лица, что сейчас действуют в Николаеве, блокировали активы компании «БРСМ-Нафта».

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