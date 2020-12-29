29 декабря следователи Центрального отдела полиции сообщили о подозрении 34-летнему жителю Николаева, бывшему депутату областного совета, в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК Украины, а именно — в небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, повлекшее гибель человека.

В ходе расследования выяснилось, что муж погибшей грубо нарушил правила и условия хранения оружия и боеприпасов. По Инструкции оружие и боеприпасы к нему должны храниться в металлических шкафах, сейфах, при этом оружие должно быть в разряженном состоянии. Проявив преступную самонадеянность, будучи владельцем пистолета «Форт 12 РМ», приспособленного для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями калибра 9 мм, зная об опасных свойствах оружия, николаевец оставил свой пистолет в автомобиле, дав свободный доступ к нему посторонних лиц. За это подозреваемому грозит до 3 лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, 29 июня в Николаеве погибла Кристина Ивануна — жена бывшего депутата областного совета Игоря Ивануны.

Известно, что в день смерти между супругами возникла ссора, в ходе которой 33-летняя женщина выбежала во двор, взяла из автомобиля пистолет мужа, вернулась в дом, закрылась в комнате на втором этаже и выстрелила себе в голову. Полученные результаты экспертиз, говорят о том, что это было самоубийство.

Ранее сообщалось, что по факту смерти потерпевшей открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК и начали расследование. Следствие продолжается.