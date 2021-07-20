Юристы Николаевского глиноземного завода (НГЗ) получили решение Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции, которая приостановила свидетельства экспертов Ирхина, Левчука и Литвиненко. Они авторы психологической экспертизы, благодаря которой ГО «Стоп шлам» намерена получить от НГЗ более 9 млрд грн компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НГЗ в Facebook.

На заводе эти действия называют спланированной рейдерской атакой.

Вывод, сделанный членами комиссии при Минюсте, гласит: «Эксперты вышли за пределы своих специальных знаний как экспертов-психологов и предоставили выводы по вопросам права, медицины и экологии в категоричной форме».

Также выяснилось, что эксперты не изучали документы и не встречались с «потерпевшими», а в исследовании использовали несуществующую методику. По их словам, она «находится в стадии разработки».

«Для обоснования огромной суммы иска, в члены организации записали 1279 человек, которые якобы испытывают «моральные страдания» от действий завода. Но ни с одним из них эксперты не встречались, а выводы делали из распечаток из интернета. Причем поработали сразу и за суд — определили деятельность завода как незаконную, «нашли» вред экологии, сделали выводы по заболеваниям. И все это в психологической экспертизе и без каких-либо подтверждающих документов», — отметила Оксана Карпенко, начальник юридического отдела НГЗ.

В своем решении Дисциплинарная палата отметила, что «в международной и отечественной практике судебных экспертиз считается неприемлемым определение условных, гипотетических лиц, условного вреда и его условного размера, поскольку правовая оценка суда базируется на конкретных фактах».

При этом экспертам напомнили, что в такого рода экспертизах необходимо учитывать данные профильных специалистов: экологов, медиков, социологов. Авторы же скандальной экспертизы сделали заключение о «моральном вреде» не изучив ни одного медицинского документа или заключения компетентных органов.

Эксперты, давшие скандальное заключение, понесут дисциплинарное наказание — им приостановили свидетельства и обязали заново пройти аттестацию.

Эксперты при определении морального вреда от НГЗ в 9,2 млрд грн вышли за пределы полномочий, — Минюст

Выводы Дисциплинарной палаты Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Минюсте, изучившей материалы, шокировали даже министра Дениса Малюску, который назвал экспертизу незаконной. «Заключение, от которого глаза вылезают на лоб», — написал министр на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, ранее около тысячи рабочих Николаевского глиноземного завода митинговали под Апелляционным судом в Николаеве. По их мнению, от решения суда будет завесить будет работать завод или нет.

Также министр юстиции Денис Малюска назвал экспертизу по НГЗ незаконной. По его словам, оценка проводилась на основании распечаток из Интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактов в нарушение установленных методик и здравого смысла.