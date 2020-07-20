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Главная страница » Blog » Видео » Николаевский областной художественный музей им. В.В. Верещагина » Экспонаты художественного музея станут 3D моделями

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями
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В Николаевском областном художественном музее им. В.В. Верещагина оцифруют большую коллекцию графики, которая ранее не выставлялась широкой аудитории, а полученные цифровые копии экспонатов превратят в 3D модели. Об этом пишут на странице Агентства развития Николаева в Фейсбук.

Диджитализация культурного наследия, это не только мировой тренд, а требование времени. Мы уверены, что предметы искусства, которые хранятся в музеях, такие же полноценные символы Николаева, как и его архитектурные достопримечательности. Этим проектом мы хотим показать город с художественной стороны, открыв его для искусствоведов и исследователей. Благодаря сотрудничеству с музеем им. Верещагина, мы сможем представить общественности эти уникальные артефакты, — рассказывает о проекте Евгений Гомонюк, менеджер по коммуникациям и связям с общественностью Агентства развития Николаева.

В рамках проекта будут оцифрованы и каталогизированы 500 графических произведений XVIII — середины XX века (акварель, пастель и рисунок). Это работы В.А. Серова, А. Н. Бенуа, И. Е. Репина, И.К. Айвазовского, И. И. Шишкина, К.А. Коровина, О.Е. Егорова, В.В. Верещагина, М. В. Добужинского, С.Ю. Судейкина, П.Ф. Соколова, П. А. Малявина, А.П. Рябушкина, Е.Ф. Крендовского, С.Ф. Колесникова, К.В. Ческого, Л. Бакста, К. Савицкого, А.П. Остроумовой-Лебедевой, В.С. Бальцем, Е.П. Чемесова, А.Е. Мартынова, А. Н. Беклемишева, С.Ф. Галактионова, И. Щедровский и других выдающихся художников, чьи имена стали гордостью отечественного и европейского изобразительного искусства. Эти произведения имеют исключительную историческую, художественную, научную и культурную ценность. При этом большинство из них раньше не экспонировались.

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Цифровые копии станут доступными для просмотра в формате веб-ресурса и отдельного печатного каталога. Кроме того, для дополнительного промо музея на основе пяти графических работ будут созданы 3D-модели в формате дополненной реальности AR, а также проведены онлайн-лекции по диджитализации культурного наследия. На сегодняшний день уже оцифрована большая часть работ. Параллельно идет работа над созданием макетов для печати будущего каталога.

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Алина Сидорова

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