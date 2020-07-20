В Николаевском областном художественном музее им. В.В. Верещагина оцифруют большую коллекцию графики, которая ранее не выставлялась широкой аудитории, а полученные цифровые копии экспонатов превратят в 3D модели. Об этом пишут на странице Агентства развития Николаева в Фейсбук.
В рамках проекта будут оцифрованы и каталогизированы 500 графических произведений XVIII — середины XX века (акварель, пастель и рисунок). Это работы В.А. Серова, А. Н. Бенуа, И. Е. Репина, И.К. Айвазовского, И. И. Шишкина, К.А. Коровина, О.Е. Егорова, В.В. Верещагина, М. В. Добужинского, С.Ю. Судейкина, П.Ф. Соколова, П. А. Малявина, А.П. Рябушкина, Е.Ф. Крендовского, С.Ф. Колесникова, К.В. Ческого, Л. Бакста, К. Савицкого, А.П. Остроумовой-Лебедевой, В.С. Бальцем, Е.П. Чемесова, А.Е. Мартынова, А. Н. Беклемишева, С.Ф. Галактионова, И. Щедровский и других выдающихся художников, чьи имена стали гордостью отечественного и европейского изобразительного искусства. Эти произведения имеют исключительную историческую, художественную, научную и культурную ценность. При этом большинство из них раньше не экспонировались.
Цифровые копии станут доступными для просмотра в формате веб-ресурса и отдельного печатного каталога. Кроме того, для дополнительного промо музея на основе пяти графических работ будут созданы 3D-модели в формате дополненной реальности AR, а также проведены онлайн-лекции по диджитализации культурного наследия. На сегодняшний день уже оцифрована большая часть работ. Параллельно идет работа над созданием макетов для печати будущего каталога.