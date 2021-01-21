Показатель заболеваемости COVID-19 в Николаевской области превышает норму почти в девять раз, об этом сообщют в Николаевской областной государственной администрации.

Состояние эпидемической ситуации по Николаевской области на 21.01.2021:

— показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тыс. населения — 351,27 (при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тыс. населения);

— загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 39,4% (при допустимом не более 50%);

— среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) в течение последних семи дней в 100 000 населения — 85,07 (при допустимом не менее 48 на 100 тыс. населения).

Для остановки распространения коронавирусной инфекции призываем жителей города и области соблюдать карантин, масочного режима в общественных местах, пользоваться антисептиком и придерживаться социальной дистанции, говорится в сообщении.