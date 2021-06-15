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Главная страница » Blog » Технологии » Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

200784655 849415145672746 5991017444425604429 n - Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики
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Ученик Николаевского морского лицея имени профессора М. Александрова Артем Арамма победил в конкурсе научно-исследовательских работ.

Конкурс создан Национальным центром «Малая академия наук Украины» и партнерами: Аргоннской национальной лабораторией (США), Общественной союзом «Европейская малая академия наук EuroJAS», Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского.

Артем предложил собственные идеи решения вопросов, важных для ядерной отрасли, в исследовании «Экономические аспекты малых модульных реакторов и перспективы для развертывания в Украине» и был приглашен на презентацию результатов своей работы в Научную школу на базе Аргоннской национальной лаборатории (г. Чикаго, США).

по информации пресс-службы Николаевского городского совета

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