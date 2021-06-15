Ученик Николаевского морского лицея имени профессора М. Александрова Артем Арамма победил в конкурсе научно-исследовательских работ.

Конкурс создан Национальным центром «Малая академия наук Украины» и партнерами: Аргоннской национальной лабораторией (США), Общественной союзом «Европейская малая академия наук EuroJAS», Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского.

Артем предложил собственные идеи решения вопросов, важных для ядерной отрасли, в исследовании «Экономические аспекты малых модульных реакторов и перспективы для развертывания в Украине» и был приглашен на презентацию результатов своей работы в Научную школу на базе Аргоннской национальной лаборатории (г. Чикаго, США).

по информации пресс-службы Николаевского городского совета