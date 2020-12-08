15-летний Вадим Враченко из Николаева стал первым в технической номинации Всеукраинского Конкурса «Звёздный Кайт 2019–2020». Ежегодные заочные соревнования среди детей и молодежи на лучшую модель авторского воздушного змея организовываются Украинской Ассоциацией Воздушных Змеев. В профессиональное жюри входят украинские и иностранные мастера.

Вадим – талантливый ученик СШ №3 г. Николаева и опытного учителя Михаила Степнова. От имени Оргкомитета «Звёздного Кайта» Вадиму вручили специальную грамоту с золотым тиснением «За удачное техническое решение».

Директор Николаевского областного филиала Украинской Ассоциации Воздушных Змеев, участница Национальной Сборной Украины по кайт-флаингу от Николаевщины Дарья Старинец комментирует: «Для нашей Ассоциации важно поддерживать школьников, желающих проявить свои таланты в области воздушных змеев. К сожалению, в школьной программе кайты как наука, искусство или спорт фактически никак не представлены. Знакомство с богатой культурой воздушных змеев остается «ответственностью» кружков и вообще внешкольного образования. Поэтому мы были особенно рады получить конкурсную работу от общеобразовательной школы Николаева. Модель Вадима Враченка привлекла внимание международного жюри «Звёздного Кайта 2019–2020» именно интересным техническим исполнением. Школьник продемонстрировал устойчивый полет своего авторского кайта, а также удачно обосновал свое конструкторское решение. Наш филиал благодарен учителям области, которые не забывают о воздушных змеях как научно-техническом творчестве».

Напомним, что летом Украинская Ассоциация Воздушных Змеев организовала на Николаевщине первый областной спортивный чемпионат по кайт-флаингу 2020 и этап Чемпионата Украины по кайт-флаингу 2020.

Ссылка на официальную публикацию Организатора Конкурса: https://www.facebook.com/UkrainianKites/posts/1581737525347159