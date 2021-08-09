От источника — к морю, — с таким девизом путешественник уже не первый год покоряет украинские реки, сплавляясь по ним.

Строитель по профессии, заработанные средства он тратит на путешествия. Описывает их на своей странице в Facebook, а также снимает и делится своим видеобагажем на своем одноименном канале в YouTube — Михаил Закусилов.



Сейчас 40-летний путешественник путешествует Южным Бугом: знакомится с людьми, снимает пейзажи, интересуется историей нашей земли. Его очередной остановкой стал Южно-Украинский энергокомплекс.

По приглашению «атомщиков» видеоблогер остановился на берегу Александровского водохранилища у Ташлыкской ГАЭС.

И хотя погода в тот день была не особо гостеприимной — сильный дождь и порывистый встречный ветер существенно задержали Михаила на его пути к месту встречи (из-за чего даже пришлось сократить заранее оговоренный план знакомства с предприятием) судя по довольному виду на фотографиях, даже за короткое время, отведенное на встречу, путешественник смог по достоинству оценить масштаб и важность энергетического комплекса на Южном Буге.



Ну, и, по собственному признанию Михаила, в будущем, при более благоприятной погоде, он собирается еще раз посетить это место, чтобы еще раз, но уже более подробно рассказать об объектах энергокомплекса своим подписчикам.

Управление информации и общественных связей ЮУАЭС