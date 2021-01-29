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Главная страница » Blog » Культура » “Южный альбом – 2021” – Выставка областной организации Национального союза фотохудожников в Николаеве

«Южный альбом — 2021» — Выставка областной организации Национального союза фотохудожников в Николаеве

«Южный альбом — 2021» — Выставка областной организации Национального союза фотохудожников в Николаеве
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Жесткий карантин закончился и культурная жизнь Николаева начинает оживать. Одним из первых мероприятий стало открытие выставки фотографий «Южный альбом — 2021», организованной областным центром Национального союза фотохудожников Украины. Для экспозиции отобрали фотографии 16 авторов — участников и призеров национальных конкурсов. Фотографы Сергей Кононенко, Александр Сайковский и Игорь Марценюк впервые приняли участие в выставке в качестве членов союза.

сюжет ТРК Сатурн

По творческому замыслу организаторов, фотографии должны продолжить с николаевским зрителем диалог о значимости фотографии в условиях общественных трансформаций. В экспозицию вошли 48 работ.

Рассказывая о своем увлечении и любовь к фотографии, Сергей Кононенко говорить: готов работать в любом жанре. Впрочем, наибольшее удовольствие ему приносит съемка спортивных событий. В экспозицию «Южного альбома — 2021» вошли три работы Сергея.

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фотограф Сергей Кононенко

В Национальный союз фотохудожников попадают лучшие из лучших. Об этом не понаслышке знают николаевские мастера. Интуицию и хороший вкус считает залогом своего успеха Александр Сайковский, который более 10 лет работает в жанре городской фотографии.

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фотограф Александр Сайковский

Портреты, живописные пейзажи, фото архитектуры и светских мероприятий. Все это можно увидеть в «Южном альбоме» виддвидавшы выставку в течение следующих двух недель в галерее искусств Николаевского института последипломного педагогического образования.

Ранее мы рассказывали о работах фотографа, члена Национального союза фотохудожников Украины Игоря Марценюка

сюжет ТРК Сатурн
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Алина Сидорова

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