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К 150-летию Леси Украинки Национальный банк выпустит сувенирную серебряную банкноту

К 150-летию Леси Украинки Национальный банк выпустит сувенирную серебряную банкноту
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К 150-летию Леси Украинки Национальный банк Украины 21 января 2021 выпустит сувенирную банкноту из серебра номиналом 200 гривен. Серебряная банкнота воспроизводит дизайн обновленной банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года.

На ней изображен:

  • портрет Леси Украинки (1871 — 1913) — выдающейся украинской писательницы, переводчицы, фольклористки, общественной и культурной деятельницы (лицевая сторона);
  • въездная башня Луцкого замка (обратная сторона).

Сувенирная банкнота изготовлена ​​Банкнотно-монетным двором Национального банка из серебра 999,9 пробы. Масса — не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж — 300 штук. Элемент отделки — голограмма (воспроизводит оптически переменный элемент SPARK в виде водяной лилии).

Покупать памятные монеты теперь можно онлайн в интернет-магазине Национального банка

Реализация сувенирной банкноты на первом этапе будет происходить через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ». О проведении аукционов будет сообщено дополнительно.

Нереализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через другие каналы реализации нумизматической продукции Национального банка Украины.

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Татьяна Корбун

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