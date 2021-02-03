Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Правительства по наработке единой концепции празднования 30-летия независимости Украины, сообщается на сайте Офиса Президента.

Глава государства отметил, что все мероприятия должны не просто фокусироваться на истории Украины, но и показать определяющие направления развития будущего страны.

«Должно быть не только 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед. Важной остается концепция единства и укрепления имиджа Украины как полноправного партнера на международной арене », — подчеркнул Президент.

В канун 30-летнего юбилея независимости пройдет саммит «Крымская платформа» с привлечением международных партнеров Украины.

«Это событие будет иметь историческую ценность. Мы объединим усилия всех стран, которые помогают с решением вопросов жителей Крыма и деоккупации полуострова », — отметил Владимир Зеленский.

Также состоятся мероприятия, посвященные укреплению межгосударственных отношений и развития культурной дипломатии. Непосредственно в день рождения Украина наряду с другими мерами будет проведен парад с привлечением военной техники. Кроме того, вечером состоится праздничный концерт.

Каждое министерство представит особый, выдающийся проект в своей области, который будет способствовать развитию Украины.

Ожидается приезд лидеров многих государств — партнеров и друзей Украины.

Владимир Зеленский также напомнил, что 2021-й — это год выдающихся дат в истории Украины.

«В этом году у нас особые годовщины как трагических страниц нашей истории, так и тех моментов и выдающихся украинцев, которыми мы гордимся. Мы по-особенному вспомним и 80-ю годовщину Бабьего Яра, и 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. Но история Украины — это не только трагизм. Я рад, что в этом году мы отмечаем 150-летие Леси Украинский. Мы достойно напомним об этой выдающейся личности мирового масштаба. И особое внимание мы уделим как 25-летию Конституции Украины, так и 30-й годовщины независимости. Покажем, что украинцам есть чем гордиться », — подчеркнул Президент.