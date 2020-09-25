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Главная страница » Blog » Искусство » К Международному дню людей с недостатками слуха в Николаеве открылась фотовыставка Славы Поседай

К Международному дню людей с недостатками слуха в Николаеве открылась фотовыставка Славы Поседай

К Международному дню людей с недостатками слуха в Николаеве открылась фотовыставка Славы Поседай
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В Центральной городской библиотеке для детей им. Ш. Кобера и В. Хоменко (пр. Центральный, 173) открылась персональная выставка украинского фотографа Славы Поседай «Тихие истории», приуроченная к Международному дню людей с недостатками слуха.

2020 09 22 poseday1 - К Международному дню людей с недостатками слуха в Николаеве открылась фотовыставка Славы Поседай

На выставке представлены 54 фотографии, которые должны привлечь внимание соотечественников к людям с нарушениями слуха, для построения общества равных возможностей. Люди с дефектами слуха остро нуждаются в поддержке окружающих, особенно это касается детей.

Выставка акварели «Трамвайчик по Потьомкинской» открылась в Николаеве

Слава Поседай — участница многочисленных выставок, которая занимается фотографией много лет позиционирует себя социальным фотографом. В творческом багаже ​​- 9 персональных выставок.

Слава Поседай не боится экспериментировать и работать с острой темой, снимая не только профессиональных фотомоделей. Шестая персональная фотовыставка посвящена особой атмосфере мира детей с недостатками слуха, общающихся жестовой речью. Моделями для проекта «Тихие истории» стали воспитанники Николаевской специальной общеобразовательной школы-интерната I-III степени №6 Николаевского областного совета.

Визуально определить лицо с недостатками слуха непросто. Героев фотографий ничем не отличить от обычных детей. Коммуникация отличается тем, что не слышно их голосов — за них говорят жесты, мимика, взгляды и позы. Существование в среде, лишенной звуков, меняет процессы восприятия и пластичность реакций, отсутствие слов компенсируется лаконичностью и яркостью палитры выражения эмоций. Но услышать эти тихие истории может каждый.

Автор демонстрирует оттенки тишины мира лишенных возможности слышать и говорить, их потребности, переживания и восприятия ими действительности, приближая зрителя к таким детям. Их тишина полна оптимизма, тепла, веры в то, что отсутствие одного из органов чувств не помеха для того, чтобы жить полноценной и насыщенной жизнью и понимать друг друга. Слышать и говорить о самом важном можно и без слов.

2020 09 22 poseday - К Международному дню людей с недостатками слуха в Николаеве открылась фотовыставка Славы Поседай

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Алина Сидорова

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