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Главная страница » Blog » Бизнес » К сведению налогоплательщиков! С 1 января 2021 года вводятся в действие новые бюджетные счета

К сведению налогоплательщиков! С 1 января 2021 года вводятся в действие новые бюджетные счета

К сведению налогоплательщиков! С 1 января 2021 года вводятся в действие новые бюджетные счета
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Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что в связи с изменениями  в административно — территориальном делении населенных пунктов Украины, в результате проведения административно — территориальной реформы в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 17.07.2020 № 807-ІХ «Об образовании и ликвидации районов» Главным управлением Государственной казначейской службы Украины в Николаевской области предоставлены реквизиты счетов для зачисления поступлений в государственный и местный бюджеты.   

Счета вводятся в действие с 01.01.2021 года, при этом средства, уплаченные на старые счета, не будут засчитываться поступлениями, а будут возвращаться как невыясненные платежи.

Информация относительно реквизитов бюджетных счетов, которые введены в действие с 1 января 2021 года, размещена на субсайте Главного управления ГНС в Николаевской области в разделе «Бюджетные счета», по ссылке: https://mk.tax.gov.ua/byudjetni — rahunki/.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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