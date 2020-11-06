Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает, что 07.11.2018 вступил в силу обновленный Закон Украины от 05 октября 2017 года № 2155 — VIII «Об электронных доверительных услугах» (дальше — Закон № 2155), который ввел понятия новой, более защищенной электронной подписи — квалифицированной электронной подписи (дальше — КЭП) и упразднил понятие электронной цифровой подписи (дальше — ЭЦП).

Законом № 2155 был введен постепенный переход на КЭП. Согласно части 5 раздела VII Закона № 2155 налогоплательщики имели возможность полноценно использовать ЭЦП в течение двух лет с момента вступления в силу новых норм и заменить ЭЦП на КЭП в удобное для себя время, чтобы с 07.11.2020 года и в дальнейшем подписывать электронные документы и отчетность.

Если плательщиком была получена электронная подпись до 07.11.2018 года, то такой ЭЦП прекращает свое действие 07.11.2020 года. В этом случае необходимо получить актуальный КЭП, обратившись к представителю электронных доверительных услуг.

Если получена электронная подпись после 07.11.2020 года, то необходимо удостовериться в том, что это КЭП, чтобы и в дальнейшем было удобно продолжать свою работу после 07.11.2020 года.

Поскольку КЭП является электронным файлом, для его хранения нужен физический носитель. В соответствии с нормами Закона № 2155 такой носитель имеет название «средство квалифицированной электронной подписи или печати», который является:

обычным устройством, на котором создается и хранится КЭП (любой флешь — накопитель, жесткий диск компьютера и тому подобное), согласно п. 17 ч. 1 ст. 1 Закона № 2155 он называется простым средством КЕП;

устройством со встроенными аппаратно-программными средствами, которые обеспечивают защиту записанных на нем данных от несанкционированного доступа, копирования или ознакомления с параметрами личного ключа. Данное устройство является защищенным носителем личных ключей и отвечает условиям п. 2 Порядка использования электронных доверительных услуг, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 сентября 2018 года № 749. Примером такого носителя является токен.

В каком виде должен храниться КЭП, зависит от вида деятельности субъекта хозяйственной деятельности.

Так, согласно требованиям абзаца 2 части 2 статьи 17 Закона № 2155, с 07.11.2020 года хранить КЭП на защищенных носителях личных ключей (токенах) обязаны следующие субъекты:

представители органов государственной власти;

представители органов местного самоуправления;

работники государственных учреждений, предприятий, организаций;

нотариусы;

государственные регистраторы и субъекты, которые исполняют их обязанности согласно полномочию государства.

Главное управление ГНС в Николаевской области.