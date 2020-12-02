Кабинет Министров отменяет карантин выходного дня. Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства.

По словам премьера, «карантин выходного дня» все же имел положительный эффект.

За предыдущую неделю мы получили на 6 тыс. случаев заболевания меньше, чем это было прогнозировано. Усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию в больницах, наблюдается выравнивание ситуации по занятости коек, которая уже месяц держится на постоянном уровне 27-28 тысяч занятых коек, — сообщил Шмыгаль.

Такое улучшение позволяет Правительству отказаться от некоторых ранее принятых мер. Теперь в будни и выходные дни по всей стране устанавливают ограничения, определеные для «оранжевой зоны» эпидопасности.

Правительство также провело опросы относительно возможных в будущем новых ограничений в регионах для того, чтобы разработать оптимальный сценарий усиления карантина.