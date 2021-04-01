Услуги «Укрпочты» за доставку пенсий теперь будут стоить дороже. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор предприятия Игорь Смелянский.

Ожидается, что тариф вырастет в среднем на 11%.

Бабушки и дедушки, клиенты Укрпочты, могут спокойно оставаться дома и ждать свою пенсию, потому что КМУ утвердил компромиссное решение по тарифам на доставку пенсий. Оно означает, что «Укрпочта»

продолжит доставлять пенсии по всей территории нашей страны до конца 2021 года. Тариф в среднем увеличится на 11%, что позволит 3,5 миллионам пенсионеров и более 65 тысячам сотрудников нашей компании сегодня спать спокойнее.