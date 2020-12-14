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Главная страница » Blog » Власть » Кабмин направил еще 6 млрд грн в Фонд борьбы с COVID-19

Кабмин направил еще 6 млрд грн в Фонд борьбы с COVID-19

Кабмин направил еще 6 млрд грн в Фонд борьбы с COVID-19
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14 декабря 2020 Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании перераспределил некоторые расходы государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств на 2020 год, и увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 еще на 6 млрд гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства финансов.

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Так, с целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

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По предложению 36 главных распорядителей бюджетных средств по сокращению расходов государственного бюджета до конца 2020 года, предлагается осуществить сбалансированный перераспределение расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных главным распорядителям средств на 2020 год.

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Алина Сидорова

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