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Кабмин введет госрегулирование цены на газ на время карантина

Кабмин введет госрегулирование цены на газ на время карантина
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Кабинет министров Украины введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. Оно будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Планируется установить цену на уровне 6,99 гривен за кубический метр газа для всех бытовых потребителей.

Шмыгаль отметил, что такая цена является существенным понижением тарифа, в то время, как некоторые облгазы уже продавали газ от 10 гривен за кубометр.

«Если ничего не делать, то уже в следующем месяце цена на газ уже была бы 12 гривен и выше. Потому, понимая эти риски, даю поручение министерствам неотлагаемо подготовить проект постановления о введении госрегулирования цен на газ на период карантинных ограничений с целью защитить бытовых потребителей от чрезмерного повышения цен«, — сказал Шмыгаль.

Напомним, с 1 января облгазы подняли тарифы на услуги по транспортировке газа, а компании-поставщики подняли цены на газ для населения. НАК «Нафтогаз» поднял тариф на 14% выше, чем в декабре.

по информации РБК-Украина

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Татьяна Корбун

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